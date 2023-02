Tanti auguri al nostro Angel Di Maria — JuventusFC (@juventusfc) February 13, 2023

Giorno speciale in casa"Angel Di Maria festeggia oggi 35 anni: lo fa da juventino, lo fa da Campione del Mondo, con gol segnato in Finale, lo fa a poco dal ritorno delle Coppe, giovedì con il Nantes", scrive la Juventus per omaggiare l'argentino, ricordando anche i numeri del suo 2023."Angel é il giocatore della Juventus che ha partecipato a piú gol nel 2023 in Serie A: quattro, due gol e due assist. Per la precisione, parliamo di quattro degli ultimi otto gol della bianconeri in campionato.Lo festeggiamo tutti, virtualmenteE chissà, magari il regalo lo farà lui a noi fra un paio di giorni...Auguri, campione!".