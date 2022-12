Siamo entrati nell'ultima settimana dedicata ai Mondiali in Qatar, con Marocco, Francia, Croazia eche sono rimaste a contendersi il titolo calcistico più prestigioso in assoluto. Si inzierà domani sera, quando l'albiceleste dovrà vedersela contro i vice Campioni del Mondo in carica e per farlo si affiderà quasi totalmente alla stella indiscussa della squadra, Lionel Messi. Ma l'ex Barca potrebbe trovare una forte spalla anche in Angel, rimasto fuori nella gara contro l'Australia ed entrato a 10 dalla fine nei quarti contro l'Olanda.- Le sue condizioni sembrano essere del tutto migliorate econtro la vincente tra Francia e Marocco. Resta da capire solo se riuscirà ad essere utilizzato dal primo minuto, o se invece entrerà ad opera in corso per provare a dare una svolta al match. Dunque, dei dubbi sul suo schieramento restano, ma quel che è certo è che ora l'Argentina potrà contare anche sulla classe del Fideo.