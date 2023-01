La sconfitta dipesa, come un macigno, nel cuore dei tifosi della Juventus. Ha fatto scalpore anche il silenziodei giocatori della Vecchia Signora. La rabbia dei tifosi poi si è scatenata nei confronti di Angel, unico marcatore nella disfatta del Maradona. Angel però, ha interrotto il suo silenzio social per pubblicare un reel nelle sue storie, in cui viene omaggiato dal Benfica.Quattordici gennaio 2009 all'Estádio da Luz si gioca la gara tra-Olhanense, valida per la seconda giornata del giorne 3 dell'Allianz Cup. La Coppa di Lega portoghese. All'87' Di Maria sterza e con uno scavetto fissa il risultato sul 4-1 finale. Sugli spalti però ad osservarlo c'è un tifoso d'eccezione: Diego Armando Maradona. Con questo gesto ha scatenato le ire dei tifosi della Juventus. Non sono pochi i tifosi bianconeri che hanno associato il repost alla dimostrazione che Di Maria non si senta, pienamente parte della famiglia Juve, o forse non ci si è mai sentito. Tanti hanno invitato il fresco campione del Mondo a cambiare aria se così fosse.