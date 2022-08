Gli sono bastati appena 26 minuti ad Angel Di Maria per entrare nel cuore dei suoi nuovi tifosi, grazie ad una rete capolavoro e ad un assist al bacio per Dusan Vlahovic, collimati poi da numerose giocate e lampi di classe. L'argentino è stato però costretto a lasciare il campo anzi tempo a causa di un fastidio all'adduttore che, non ha minimamente intaccato l'emotività del Fideo, come si può percepire anche dal post Instagram condiviso qualche minuto fa.'Che bella felicità iniziare vincendo. Congratulazioni al gruppo per la grande partita. E grazie ai tifosi per l’affetto ricevuto. Continuiamo a lavorare duro. Forza Juve'.