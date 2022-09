Come racconta il Corriere dello Sport,. I fuochi d’artificio con cui si era inaugurato il mercato della Juve avevano fatto sognare il popolo bianconero. Il lungo e, alla fine, proficuo corteggiamento, al Fideo unito al ritorno tanto atteso del Polpo sembravano i primi segnali della svolta, dopo una stagione da zero titoli. Due campioni del calibro di Angel e di Paul che scelgono di sposare la Signora per guidarla nel percorso di ritorno al vertice dopo un anno di delusioni, meglio di così… E invece l’entusiasmo si è presto esaurito.