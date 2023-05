Come racconta Gazzetta,, sbarcato a Torino dopo un corteggiamento infinito, non ha fatto la differenza e l’idea di prolungargli il contratto ormai pare tramontata (troppi 6 milioni per un altro anno),ha deluso e non verrà riscattato dal Psg. Finisce così l'era juventina dei due amici, dalla prossima stagione alla ricerca di nuove emozioni e soprattutto di una nuova maglia.