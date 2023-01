Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche di Angele Leandro, finiti nel mirino delle critiche dei tifosi per il lungo periodo di vacanza post Mondiale. Ecco il suo commento: "Rientrare prima? No, assolutamente no. Emergenza mai avuta, quelli che sono rimasti hanno lavorato molto bene. Dobbiamo guardare da oggi fino al 5 giugno, non possiamo guardare una partita. Farli rientrare un giorno prima non avrebbe cambiato niente, lì hanno seguito un programma di una settimana di lavoro. Giusto godersi la settimana della vittoria del, non capita tutti gli anni".