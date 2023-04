Una prestazione incolore e una reazione di rabbia.contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia non ha vissuto una bella serata e dopo aver sfiorato il gol nei minuti iniziali, facendo presagire una serata da protagonista, si è spento con il passare del tempo. E Allegri l'ha sostituito dopo un'ora, un cambio che non ha preso benissimo, tornando in panchina decisamente contrariato per la decisione del tecnico. E lo stesso Allegri ha spiegato: "Sicuramente è rimasto arrabbiato perché l’ho tolto ma dovevo fare le sostituzioni in base all’andamento della gara. Era da tanto che Angel non giocava, era stato in Nazionale e l’ho tolto per qualcuno che strappasse un po’ di più e che fosse più presente in area".E il nervosismo è servito, con un piccolo caso montato poi sui social sulla rabbia di Di Maria per la sostituzione. E, come scrive Tuttosport, "dopo una notte di riflessione ci ha pensato lo stesso Fideo a placare gli animi e a chiedere scusa ai compagni per un atteggiamento egoistico che non è nelle sue corde. Sul suo profilo Instagram il campione del mondo argentino ha pubblicato una foto del cerchio magico, accompagnata dai cuoricini bianchi e neri: uno scatto assai simbolico perché rappresenta il famoso rito che la Juventus ha iniziato nel derby d’andata, poi vinto". Di Maria ha sposato la causa bianconera e vuole trascinare la squadra da qui a fine anno, ma anche oltre. Perché dopo un anno in bianconero, sarebbe pronto anche a rinnovare per un’altra stagione perché a Torino si trova bene.