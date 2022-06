Ora o mai più. Nel senso che si tratta dell'incontro decisivo: Federico Cherubini sarà oggi a Londra e si metterà comodo in tribuna a Wembley, ma dovrà anche avere un contatto - definitivo - con l'agente di Angel Di Maria. Come racconta Gazzetta, la Juventus sa fino a che punto può spingersi a livello economico e si presenterà con le idee chiare e la richiesta di una risposta in tempi brevi, perché se l’affare non si farà il club dovrà mettersi alla ricerca di un altro esterno.



LO STIPENDIO - L'ex Psg vuole i bianconeri, ha già scelto. Ma chiede uno stipendio importante, da 7,5 milioni di euro (quelli che guadagnava a Parigi più bonus per arrivare intorno ai 9). La Juventus però ha l’obbligo, oltre che la necessità, di far quadrare i conti, anche di fronte a una grossa opportunità a parametro zero. Cosa chiederà, dunque, Cherubini? Un biennale, così da avere i vantaggi del Decreto Crescita. Oppure un annuale, ma a cifre più basse rispetto all'iniziale richiesta. Sarà un'offerta da dentro o fuori.