Angel, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Talks at Google. Le sue parole:"La decisione è stata presa. La Copa América sarà la mia ultima grande competizione. Queste decisioni sono complicate e difficili da prendere, ma sta emergendo una nuova generazione. So che potrei continuare a giocare in Nazionale, ma non voglio togliere spazio ai giocatori più giovani che hanno grandi potenzialità".