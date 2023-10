L'ex Juveha parlato ai canali ufficiali del Benfica alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter. Il suo ritorno il Fideo l'ha spiegato così: "Non era mai successo in Portogallo che un giocatore fosse accolto con così tanti tifosi allo stadio, è stato un privilegio. Il Benfica è la mia casa in Europa, qui sono diventato un calciatore vero. Questo club mi ha insegnato cosa significa volere sempre la vittoria e mi spinge a migliorarmi ancora. L'unica cosa che volevo era tornare e vestire questa maglia, tornare ad essere felice. Avevo solo questa idea nella mia testa".