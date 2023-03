Angel Di Maria e la Juventus si avvicinano al rinnovo del contratto. Il Fideo vorrebbe restare a Torino a prescindere dalla partecipazione dei bianconeri in Championsriferisce Tuttosport. Durante la pausa per le nazionali le due parti si incontreranno per discutere concretamente di questa possibilità con l'idea di un prolungamento per una stagione alle stesse condizioni economiche di quelle attuali.