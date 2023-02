Un atto di Fideo. Un nuovo atto, almeno. Angelha firmato la grande vittoria bianconera contro il Nantes, dando ancora una possibilità in quest'Europa League che si colora di opportunità. Inevitabile il fatto che si torni a parlare del suo futuro: ci sono ancora pochi mesi dell'argentino in maglia bianconera. A giugno è finita la festa, ma gli "amici" potrebbero non andare. Non subito, ecco.Dietro la possibilità di rinnovare Di Maria ci sono alcune parole. Intanto, quelle del Fideo: "Il futuro non è deciso", aveva raccontato, aggiungendo comunque come con la società non avesse ancora discusso della possibilità di proseguire, anche perché laera presa da altre storie. Poi sono arrivate le dichiarazioni di oggi di Gianluca Pessotto: "Se resta un altro anno? Ce l'auguriamo", la voce del dirigente, sembrato possibilista, a patto che però arrivino certezze dal punto di vista degli incassi. "Vincere qualcosa d'importante potrebbe aiutare", ha raccontato.Insomma: alzare un trofeo per vincerne pure un altro. E cioè: tenere ancora Angel, ancora un po'.