Un futuro sempre più chiaro. E un presente che però deve iniziare a diradare le prime nuvole. Angel Di Maria è stato un meraviglioso esterno e sarà pronto a cambiare le sorti del mercato della Juventus, anche a 34 anni. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'argentino indica il chiaro passaggio dei bianconeri: la novità è il passaggio a un 4-3-3 più puro rispetto alle ultime uscite, con il Fideo che dovrebbe agire proprio sulla destra, per poi accentrarsi (con Chiesa dall'altro lato).



L'USATO SICURO - L'obiettivo è farne, anche solo per un anno, l'ideale suggeritore per Vlahovic. Nei suoi primi mesi alla Juve, Dusan ha dovuto spesso cercare i palloni più complicati, di fatto vanificando l'esercizio negli ultimi metri. Di Maria ha dribbling e letture da campione assoluto, con l'esperienza sa capire i momenti della partita e aiutare i compagni meno smaliziati. Da destra al centro, per servire e per calciare. Soprattutto, non cala il rendimento con l'alzarsi della pressione e delle ambizioni. Ecco perché il Fideo è necessario, ecco perché Allegri lo vuole così tanto.