L'uscita allo scoperto di Francesco Calvo, capo dell'area sportiva della Juventus, è stata l'ennesima conferma di una volontà comune:vuole restare alla, e la Juve vuole cheresti a. Come racconta Calciomercato.com, però, la situazione non è esattamente così semplice. Anzi: la permanenza del Fideo dipende da tanti fattori, tra questi la prossima e possibile partecipazione alle coppe europee.- La prima possa è stata compiuta proprio da Di Maria: dopo aver ricevuto tante offerte, ha maturato la volontà di restare ancora in Europa per un'altra stagione. La Juve si è mossa, così come aveva messo in preventivo. Di Maria, infatti, non rappresenterebbe problemi in termini economici, anzi completando una seconda stagione per intero potrebbe anche consentire alla Juve di avvalersi dei vantaggi del Decreto Crescita. Si dovrà parlare però di tutto il resto: progetto e ambizioni. Per questo è necessario aspettare ancora, inevitabilmente. Quale Juve si presenterà al via della prossima stagione?