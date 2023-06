L'ormai ex giocatore della Juve, Angel Di Maria, ha rilasciato un'intervista a Llave a la eternidad in cui racconta come ha vissuto l'infortunio al Mondiale: "Non potevo crederci. Contro il Messico ho sentito un piccolo colpo al quadricipite. Ho pensato che la cosa migliore fosse smettere e ho chiesto a Scaloni di cambiarmi. Psicologicamente mi ha ucciso perché stavo bene. Appena ho sentito tirare ho pensato: “No, non di nuovo, non può essere”, ma ho cercato di rimanere positivo, di pensare solo un piccolo guaio e che lo avrei superato".