Una notte a Ibiza può portare consiglio? Se si trova qualche italiano, magari il Fideo Di Maria può trovarsi a chiedere. Oh, chiariamo: si trovano tutti lì, nella Isla. Dove Di Maria è circondato da italiani: tra tutti, quel Marco Verratti che per anni è stato suo compagno di squadra e amico.



IL CLAN ARGENTINO - Al momento il Fideo si trova con un quartetto di argentini niente male: come racconta Gazzetta, ci sono infatti Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso e arriverà a breve Javier Pastore. Hanno giocato tutti nel Psg, si conoscono benissimo. E due su tre hanno puer fatto il bello e il cattivo tempo in Italia. Possono dare insomma preziosi consigli.



LA GIORNATA - Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, ieri Angel e gli amici sono stati a Cala Jondal. Un pranzo leggero, tanto sole e tanto mare, relax totale in una parte meravigliosa di Ibiza. Ieri sera, la grande festa per lady Paredes, il mood è di totale vacanza. Anche se oggi può arrivare la decisione tanto attesa.