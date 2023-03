Ovviamente, è una provocazione. Massimiliano Allegri avrebbe certamente preferito avere a disposizione al 100% sia Federico Chiesa che soprattutto Angel Di Maria,La vecchia storia del bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. In questo, è sicuramente un maestro.Ecco allora che l'assenza - a meno di sorprese - diPerché intanto, i bianconeri partano dal vantaggio acquisito all'Allianz Stadium. Non certo sufficiente per stare tranquilli ma comunque da considerare. E soprattutto perché avere un campione del Mondo e un campione europeo a disposizione per cambiare la partita, chiuderla o recuperarla (nel peggiore dei casi), resta un'arma potenzialmente decisiva.In particolare considerando Allegri, che questa volta sarà costretto a usare questa strategia ma che in passato l'ha adottata anche quando poteva non farlo. La stagione in corso ne è la prova. Anche all'andataSenza questo, si sente perduto, privo di certezze. In questo caso potrà "esagerare", ce ne saranno ben due seduti dietro di lui pronti a "rassicurarlo".