Domenica si ritroveranno contro Di Maria e Dybala, stelle rispettivamente di Juve e Roma. Insieme hanno vinto il Mondiale con l'argentina ma chi fino ad ora ha fatto meglio in stagione guardando i numeri? In vantaggio a livello di gol è il fantasista giallorosso, che ha realizzato 12 reti in totale, cinque in più di Di Maria. A livello di assist invece, i due sono entrambi a sette.