Si sta per chiudere l'avventura poco felice di Angel Di Maria con la Juventus. Il fideo era arrivato per fare la differenza e sostituire Paulo Dybala, lasciato partire a zero. Se confrontiamo i numeri di questa stagione dell'ex Psg rispetto alla scorsa di Dybala, il bilancio è nettamente a favore di quest'ultimo. A partire dal minutaggio visto che l'ex numero 10 della Juve era stato in campo 400 minuti di più. Oltre alla questione realizzativa; con lo stesso numero di presenze, Dybala aveva segnato 15 gol e fatto 6 assist. Per Di Maria solo 8 reti (e sette assist).