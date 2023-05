Un anno fa laprendeva la decisione di non rinnovare il contratto di Paulo, lasciandolo partire a zero. L'argentino ha poi scelto di trasferirsi alla Roma. Uno dei motivi che hanno spinto la Vecchia Signora a non rinnovare il contratto della Joya è proprio l'incidenza degli infortuni. In estate poi la scelta di portare a Torino Angelper fare un salto di qualità, ma questo è avvenuto?Un corteggiamento durato un mese, prima di strappargli un sì ma con soltanto un anno di contratto. Una sorta di all in fatta sul Fideo, che però non è mai stato del tutto convincente in bianconero. Prima del Mondiale vinto con la sua argentina si è sempre trattenuto e gli infortuni sono stati decisivi. Dopo il campionato del mondo il momento più alto è stata la tripletta contro il Nantes ma poco, pochissimo altro.I numeri però sorridono, ad un anno di distanza, decisamente a Paulo Dybala. Di Maria ha collezionato 8 goal e 7 assist in 39 apparizioni complessive, mentre Dybala (con lo stesso numero di presenze) era andato in rete in 15 occasioni (più del doppio) sfornando anche 6 assist. Parlando di minutaggio Paulo aveva giocato 400 minuti in più rispetto a Di Maria. Numeri che fanno decisamente riflettere e fanno intendere che l'all-in sia stato fallito, o quasi. L'addio è ormai certo, sancito anche dai fischi dello Stadium di ieri sera.