Tanti problemi, anche al Mondiale. Angelsta vivendo una Coppa del Mondo particolare: da un lato la difficoltà nel trovare continuità in campo, dall'altro c'è invece l'ilusiòn, il sogno, la speranza di alzare quella coppa che fa battere il cuore di milioni di argentini e soprattutto del gruppo allenato da Scaloni.E poi? Poi ci penserà. La filosofia con la quale sta approcciando il futuro, Di Maria, è quasi invidiabile. Nessuno ha fretta di risolvere il domani, ma al momento non si registrano tracce. O colloqui. O decisioni prese. C'è un contratto, vero, e dura fino a fine stagione: l'argentino è in scadenza a giugno e le chance che lasci Torino a parametro zero sono estremamente elevate. Ha già fatto sapere di non voler lasciare a gennaio, anche la moglie l'aveva ribadito:. Poi Rosario, Argentina, con molta probabilità.