L'ex Juve Angel Di Maria ha segnato il gol che ha deciso la partita tra Benfica e Porto. Il match è infatti terminato 1-0 a favore del Benfica, rimasto in superiorità numerica fin dal primo tempo. Per il Fideo adesso un'altra sfida affascinante, quella contro l'Inter in Champions League. Nella passata stagione Di Maria non è riuscito a segnare contro i nerazzurri. Ci riproverà martedì a San Siro.