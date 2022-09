"Forse Allegri s’aspettava più collaborazione anche dai nuovi, in particolare da Angel Di Maria, giocatore suggerito dalla società ma avallato da Max, bocciando in estate tutte le alternative proposte". E' quanto scrive la Gazzetta, che aggiunge: "A giudicare da alcune immagini mandate in onda a fine partita, il Fideo non avrebbe compreso, né gradito, la sostituzione di Milik, autore della rete del vantaggio bianconero. Di Maria è stato ripreso mentre parlava con il centravanti polacco e dal labiale sembra che gli chieda perché lo abbia sostituito". E chiude con un retroscena: