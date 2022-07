54 - Ángel Di María è il centrocampista che ha preso parte a più reti in #ChampionsLeague da quando Opta raccoglie il dato dei passaggi vincenti (dal 2003/04), 54: 22 gol e 32 assist. Eleganza.#DiMaria pic.twitter.com/BowJ9Fytwq — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 7, 2022

- Ángelè il centrocampista che ha preso parte a più reti in #ChampionsLeague da quando Opta raccoglie il dato dei passaggi vincenti (dal 2003/04), 54: 22 gol e 32 assist. Eleganza". Il nuovo acquisto della Juventus in Europa è un fattore enorme, come sottolineato dai dati raccolti da Opta.