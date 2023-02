Come racconta Gazzetta,a casa delaveva già fatto 2 reti e 3 assist ai tempi del Psg. Ieri si è superato: non solo il tocco da PlayStation, ma anche il tacco con cui ha cercato di superare il portiere nell’azione del rigore, che si è procurato e ha segnato. E sul pallone scodellato in zona secondo palo lui s’è avventato come un falco. Tre volte delle ultime 6 ha segnato da fuori area: uno dei suoi colpi migliori.