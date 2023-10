"Era il più temuto, fischiatissimo da San Siro. Un fantasma. Si onta solo per un angolo sulla traversa". Così La Gazzetta dello Sport sulla partita di Angeldi ieri con la maglia del Benfica: i lusitani hanno perso per 1-0 contro l'Inter, a San Siro. E no, Di Maria non è stato certamente tra i migliori. Tutt'altro. A tal punto da prendere un bel 5 in pagella.