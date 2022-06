Affare sbloccato e ora via con i dettagli del contratto. Angel Di Maria e la Juventus sono vicini, ora vicinissimi. La telenovela Di Maria non è ancora terminata, però ieri è arrivata la svolta che possiamo definire decisiva: ha aperto in modo netto alla possibilità di trasferirsi a Torino. Ha anche capito che la Juve rappresenta un’opportunità importante che rischia di perdere continuando a temporeggiare. Ora va trovato un accordo con il giocatore sulla cifra dell’annuale e perciò si tratta sui bonus, che Di Maria vorrebbe aggiungere ai 7 milioni netti offerti dai bianconeri, alzando ancora un po’ l’asticella. Ecco perché alla Continassa invitano ancora alla prudenza, scrive Gazzetta, che aggiunge: "C’è molto più ottimismo rispetto a qualche giorno fa, quando il Fideo aveva chiesto altro tempo (in attesa di un segnale dal Barcellona, la sua prima scelta) e nella dirigenza c’era chi spingeva per mollare la presa e cambiare obiettivo".



OTTIMISMO - E lo stesso ottimismo si respira anche nell’entourage di Di Maria. "La Juventus è rimasta in attesa di un segnale da parte del giocatore, che ieri finalmente è arrivato. I nuovi contatti avvenuti tra Lisandro Pirosanto, agente dell’argentino, e Federico Cherubini sono stati positivi. La Juventus ha ribadito la sua offerta da 7 milioni netti per un anno, bonus compresi, offrendo all’ex Psg la possibilità di inserire un’opzione a suo favore per una seconda stagione. Ballano 1-2 milioni ed è su questi che si sta lavorando in queste ore, i famosi dettagli che però possono fare la differenza", scrive ancora la Rosea. Un'operazione che farà felice Max Allegri.