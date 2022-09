Ancora una volta, il Fideoal centro delle polemiche. La Juventus si ritrova in 10 uomini a Monza, dove l'argentino si è fatto espellere a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco. Eccola, tutta la frustrazione vista in campo. Ed eccolo, lo sfogo dell'argentino. Di Maria ha colpito Izzo con una gomitata al costato, con l'arbitro a due passi: è rosso diretto ed è dunque molto plausibile l'espulsione per due giornate. Salterebbe così il big match di San Siro, contro il Milan.Naturalmente, tifosi infuriati: "Nel momento più difficile, cade il giocatore con più esperienza". E che avrebbe dovuto dare il cambio di passo alla squadra.Leggi i commenti nella gallery dedicata.