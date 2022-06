Angel DI Maria, a Tyc Sports, ha parlato così del suo futuro.



PIANI FUTURI - "Vedremo cosa succederà. Sono già stato in grandi club, la mia famiglia mi sostiene ed è pronta a seguirmi ovunque. Cercherò di trovare un posto dove loro possano essere felici e io anche. Al momento non ho ancora deciso nulla”.



AL ROSARIO - "Non ho dubbi che tornerò al Rosario Central dopo i Mondiali. Ora continuerò la mia carriera in Europa. Non volevo lasciare il PSG, ma dopo la gara di Madrid è stato complicato".