Una doppia scarica d’adrenalina porti grande fiducia per il futuro. Una doppia scossa che deve arrivare in campo e anche dalla panchina, dove ci saranno due carte "nuove" a disposizione: Angel Di Maria e Federico Chiesa. Sarà la prima volta insieme con la Juventus che li ha avuti in campo per una media di 19’ a partita nei primi 18 capitoli del libro stagionale. Insomma, praticamente mai. E così, da oggi, si affida a loro per svoltare.Come sottolinea Tuttosport, Allegri e la Juventus hanno bisogno di una doppia scossa, per svoltare definitivamente e sfruttare la rincorsa presa con le ultime tre vittorie di fila in campionato. Per ritrovare le frecce più acuminate nella faretra e guardare finalmente con legittimo ottimismo al 2023, in attesa del recupero anche di Pogba. Di Maria e Chiesa - si legge - possono e devono garantire quegli strappi e quell’imprevedibilità che serve per risalire. La doppia scossa - chiosa il giornale - vuole andare oltre il solo aspetto tecnico e, in maniera più ampia, abbracciare e rafforzare la vacillante solidità mentale esibita finora dal gruppo bianconero.