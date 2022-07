Notte di canzoni per i nuovi arrivati qui a Los Angeles



Si esibiscono @paulpogba, Angel Di Maria, Bremer, Federico Gatti e Nicolò Rovella pic.twitter.com/Vjvk2kAlih — JuventusFC (@juventusfc) July 24, 2022

Ormai una tradizione, semplice ma allo stesso tempo significativa. Serve a fare gruppo, a sciogliere ogni imbarazzo, un modo come un altro per preparare la stagione che verrà. Come succede in ogni precampionato, a cena, i nuovi arrivati allasi sono presentati al gruppo cantando una canzone davanti a tutti. Nella serata statunitense è toccato ae il tutto è stato documentato dai canali ufficiali del club bianconero.