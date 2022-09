Angelcarica la. Il Fideo, di nuovo in campo da titolare dopo l'infortunio, ha rotto il silenzio sui social dopo il deludente pareggio contro la, provando già a guardare avanti in vista dei prossimi impegni della squadra. Ecco le sue parole su Instagram: "Non è il risultato che volevamo ma continuiamo a fare punti e questo è importante. Abbiamo iniziato da poco e dobbiamo continuare a crescere partita dopo partita. Fino alla fine". Qui sotto il suo post.