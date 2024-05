Angelsta valutando attentamente le sue opzioni per il prosieguo della sua carriera, con l'Argentina e gli Stati Uniti che emergono come possibili destinazioni. Il talentuoso giocatore, attualmente al Benfica, è stato recentemente associato al River Plate dopo voci su un ritorno nella sua città natale, Rosario, per giocare nel Rosario Central. Tuttavia, ora una nuova possibilità si presenta: l'Inter Miami, squadra di cui è co-proprietario l'amico e compagno di squadra Lionel Messi.Secondo ESPN, l'Inter Miami ha già avviato i contatti per portare Di Maria in Florida. La moglie di Di Maria, Jorgelina Cardoso, ha rilasciato un messaggio su Instagram, sottolineando il sostegno e l'ammirazione per il coraggio e la perseveranza del marito. Il suo messaggio riflette anche su come il calcio sia fatto di alti e bassi e sottolinea l'importanza di continuare a seguire la propria passione nonostante le critiche e le sfide.