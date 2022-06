Come racconta Tuttosport, si attende ancora il sì di Angel Di Maria , continuano le valutazioni e i ragionamenti in casa Juventus. Sabato il ds Federico Cherubini ha raggiunto Massimiliano Allegri a Livorno per aggiornarlo sul mercato e ieri si è confrontato alla Continassa con il resto della dirigenza. La priorità resta il 34enne argentino, per il quale filtra un cauto ottimismo. Il semaforo verde dell’ex Psg, svincolato dopo sette anni di trionfi sotto la Tour Eiffel, potrebbe essere anticipato da un blitz sotto la Mole con la famiglia.