La Juve e Angel Di Maria, un affare ancora da chiudere. Era il nome di Massimiliano Allegri, insieme a Paul Pogba, per ricostruire la Juventus. Una trattativa che era parsa svolgersi in scioltezza, tra incontri e certezze che, però, non si sono ancora trasformate in un accordo per una questione di tempi. La distanza è sulla durata del contratto, che modifica anche l'ingaggio, e in questo stallo si è inserito il Barcellona, spiegano in Spagna. Piace da sempre, ma non se n'è mai fatto nulla, a maggior ragione ora che lo stallo sul mercato del Barça è ancora più pronunciato, causa il fair play imposto dalla Liga. I blaugrana non riescono a chiudere nemmeno i contratti già definiti per il momento e per questo la Juventus confida che si tratti di una manovra di disturbo, visto che la priorità è Lewandowski. E quindi non appare avere fretta. Ma la tentazione va messa in conto. Lo scrive Tuttosport.