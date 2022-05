Come racconta Gazzetta, sarà Angel Di Maria, innesto di qualità per il prossimo tridente offensivo. Anche l’argentino si è convinto della scelta che lo porterebbe alla Continassa, ora aspetta una chiamata della Juve. Nel frattempo si allena con Messi a Londra, in vista della partita con la Nazionale azzurra. Sarà l’ultima di Chiellini, che ha appena salutato la Juve: se si incrociano, sembrerà che sia diano il cambio.