Come racconta Gazzetta, peril vecchio incubo si è materializzato ancora, anche se per fortuna le forze dell’ordine sono intervenute in tempo. Angel e la sua famiglia hanno vissuto attimi di terrore ieri sera nella villa di Torino, quando qualcuno ha cercato di introdursi dentro la loro proprietà. L’incubo è durato poco, ma ha riportato alla memoria dell’argentino quello che era accaduto qualche anno fa a Parigi, quando subì un tentativo di rapina. Quella volta il Fideo era in campo con il Psg mentre la moglie e le figlie erano in casa e subirono lo choc di essere sequestrate dai malviventi.