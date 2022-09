Ripartire da Monza. Ma soprattutto da. Come racconta Tuttosport, mai come oggi pomeriggio, la Juventus s'aggrapperà alla classe e all'esperienza del Fideo. Occorre disinnescare la trappola biancorossa. Il 34enne argentino ritrova un posto da titolare, come nell’esordio show contro il Sassuolo (gol e assist) e nel difficile primo tempo di Firenze.Per Di Maria, il compito anche di aiutare Vlahovic a sbloccarsi nuovamente su azione. Dusan non segna da 3 partite, ha fatto finora 4 reti in campionato, delle quali due su calcio di punizione e uno da calcio da fermo. Si riparte dall'argentino anche per questo, perché l'assetto delle ultime uscite dipende dal suo modo di giocare e il rendimento dalla sua condizione. La mezza polemica sul cambio di Milik è rimasta in quei momenti concitati, anche nell'ultimo video pubblicato dai bianconeri Angel è apparso sorridete. Come raccontato da Repubblica, però, il feeling con Allegri non sembra esattamente al massimo storico.