Angel Di Maria va alla Juve? In Argentina non potrebbero essere più felici. Stando a quanto riportato da Tyc Sports, infatti, l'imminente firma del Fideo con i bianconeri è "un'ottima notizia per l'Argentina in ottica Mondiale", visto che la squadra di Massimiliano Allegri viene definita come una top del calcio europeo che può garantire una stagione di altissimo livello e competitività preparando al meglio il giocatore per la competizione invernale in Qatar. Secondo le ultime notizie, l'ex PSG potrebbe svolgere le visite mediche per la Vecchia Signora tra sabato e domenica.