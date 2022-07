Come racconta Gazzetta, stavolta l’assist gliel’hanno fatto a lui. Angel Di Maria è uno specialista delle giocate al servizio dei compagni. L’ha ripetuto anche ieri nella sua presentazione da nuovo calciatore della Juventus. "Non importa in che ruolo gioco, a me interessa solo lottare per vincere e fare la cosa che mi riesce meglio: sono un giocatore elettrico, a cui piace fare assist e dare tutto in campo". Ecco, nella trattativa con i bianconeri, sono stati Gigi Buffon e Paulo Dybala, due ex Juve, a metterlo davanti alla porta, o meglio a un contratto da firmare.