Come racconta Gazzetta, Cherubini e i suoi uomini però hanno lavorato molto e bene per formulare una nuova offerta, che al momento è l’unica pervenuta a Di Maria, visto che dal Barcellona (che nel frattempo sta trattando anche Raphinha) è arrivata solo una promessa verbale (più o meno alle stesse cifre bianconere). Resta ancora qualche resistenza da parte della famiglia, che preferirebbe trasferirsi in Spagna o tornare subito in Argentina, ma niente di insormontabile secondo gli uomini di Di Maria.