Dal ritiro dellanegliha parlato ai microfoni di ESPN Ángel, fiore all'occhiello insieme a Pogba della campagna acquisti bianconera. Dal suo futuro ai primi giorni con i nuovi compagni, ecco cosa ha detto l'argentino."La MLS? Mi piace e sta crescendo, molti giocatori vengono dall'Europa e dal Sud America e danno quel tocco in più al calcio statunitense. Giocarci in futuro? Non lo so, la verità è che non mi è mai passato per la testa di andare a giocare negli Stati Uniti. Mi piacerebbe trascorrere i miei ultimi anni in Argentina, da dove vengo, ma non si sa mai, a un certo punto può succedere, ma per ora la mia testa non è negli Stati Uniti”."Siamo qui per giocare belle partite, importanti, in cui ti piace giocare e cercare di dimostrare di essere a un buon livello. Siamo in buona armonia e questo importante, così come lo è che iniziamo a conoscerci a poco a poco e siamo in grado di mettere in scena uno spettacolo bello per dimostrare che stiamo costruendo una grande squadra e un grande gruppo per la prossima stagione".