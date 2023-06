Angel Di Maria saluterà la Juve dopo solo una stagione, che non è andata come sperato da entrambi le parti. I bianconeri dovranno quindi pensare anche a sostituire il Fideo e secondo Tuttosport, torna a circolare con insistenza il nome di Orsolini, che ha caratteristiche simili a quelle dell'argentino (con le dovute proporzioni) e il cui contratto scadrà nel 2024. Per il giocatore del Bologna sarebbe un ritorno anche se non ha mai indossato la maglia bianconera.