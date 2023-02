Angel, a Sky Sport, commenta così Nantes-Juve."Sono davvero contento per essere riuscito a concretizzare il lavoro della squadra. Ottima partita, Europa League importantissima. Avevamo la testa giusta per superare il turno"."L'aspettavo da tantissimo. Sono riuscito ad alzare l'asticella. Le mie qualità sono lì, ho sempre provato ad aiutare la squadra. Sono contento per questi tre gol, abbiamo vinto e siamo agli ottavi"."Tanto tempo via? Tanto dispiaciuto, tanto. Sono arrivate anche critiche. Sapevo di poter dare di più, ci ho messo tempo a ritrovare la forma. In un mese due ricadute, anche a livello mentale non è stato facile. Non sono riuscito a dare tutto, ma sono contento di essere qui"."Significa tantissimo. Il risultato e quanto raggiunto. Importante. All'andata abbiamo fatto una buona partita, poi la vittoria a La Spezia e qui, con il pubblico contro, tutto per loro, abbiamo fatto un'ultima partita ed è andato tutto bene"."Un fenomeno, una leggenda del calcio. So che ha detto parole gentili per me prima della partita. Ha avuto una grande carriera, sto facendo il meglio per questa maglia. L'ho conosciuto a Los Angeles, gli auguro il meglio"