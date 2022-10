Le parole dia Sky:"Beh sì, a livello personale non fa differenza. L'importante è il gruppo, ottima partita. Ho aiutato la squadra a vincere. Seconda vittoria con 3 gol, una cosa che ci mancava. La cosa importante é vincere, abbiamo lottato per cambiare il risultato. Io cerco di fare il mio lavoro, quello che mi rende felice, fare assist. LA cosa più importate é fare assist più del gol. Mi rende felice, volevo giocare così e sono riuscito. Dobbiamo lavorare in questo senso per segnare ancora più gol. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro. Il Maccabi é una squadra che ha fatto bene con il Psg e il Benfica, hanno giocatori importanti ma oggi ottima partita, nel ritorno dovremo fare attenzione. COntro il Milan? Mi dispiace tantissimo non esserci ma lo merito. Sono pentito per quello che é successo, una mancanza di rispetto verso il club e verso me stesso, cercherò di non farlo più ma é andata così ormai".