Angeluomo partita con tre assist e una serie di giocate meravigliose, ha parlato a JTv dopo la vittoria contro il Maccabi: «Sono felice di aver giocato come volevo, per me è importante dare assist, più ancora perché l’importante è il gruppo. Ci mancava vincere, lo abbiamo fatto per la seconda volta con 3 gol: abbiamo lottato per cambiare il risultato. Al ritorno dovremo fare attenzione»