Per Angel Di Maria la festa è finita. Ieri si è goduto il suo primo compleanno a Torino, il 35°. E ora il regalo vuole farlo alla Juve. Come scrive Tuttosport, "ha ripreso a macinare prestazioni degne della sua magnificenza tecnica. Si è rimesso l'elmetto, nel momento più complicato per la Juventus. Non era così scontato che lo facesse, ma l'umiltà che ha ritrovato è servita a tutto il gruppo".E ora? Domani c'è il Nantes e l'argentino giocherà dall'inizio, probabilmente di nuovo assieme a Chiesa e Vlahovic. Tutto per un regalo europeo, in attesa di definire il futuro.