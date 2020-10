1









Il nuovo Dpcm varato oggi dal Governo Conte, in vigore da domani al 24 novembre, per ora consente lo svolgimento a porte chiuse dell'attività sportiva di interesse nazionale. C'è sempre molta apprensione nel mondo del calcio in relazione alle possibili decisioni della politica. Anche perché in un'intervista rilasciata dal leader del Movimento 5 Stelle nonché Ministro degli Esteri Luigi Di Maio all'Avvenire: "Se il calcio va avanti? Il calcio è una grande industria, ma in questa fase sono altre le priorità. Ascolteremo con attenzione le valutazioni del Comitato tecnico scientifico".