Juventus, senti l'agente di Di Lorenzo

Mario Giuffrida, agente del terzino del Napoli Giovanni(accostato anche alla Juventus) ha parlato ai microfoni di Tele A. Queste le sue parole:"È vero, avevo detto che Di Lorenzo firmava al Napoli per restarci a vita e che chi lascia la squadra ora è un vigliacco. Allo stesso tempo però ho sempre sottolineato che saremmo rimasti a Napoli fin quando il club ci voleva ma se non ci vuole più è un altro paio di maniche. Se ci viene comunicato che il ragazzo è sul mercato in caso di offerta giusta, significa che il club non crede più in lui e non è più al centro del progetto”.- "Di Lorenzo è imprescindibile per Conte? Avrebbero dovuto pensarci prima, le parole possono far male, magari avrebbero dovuto prendere prima l’allenatore e poi andare a parlare con Di Lorenzo".